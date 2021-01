TORINO - L'anno appena iniziato si preannuncia molto tosto per la Juventus I ragazzi di Pirlo, dopo aver sconfitto il 3 gennaio l'Udinese e ieri sera il Milan, si preparano a fronteggiare l'agguerrito Sassuolo domenica sera. I bianconeri, rientrati nella notte a Milano, si sono ritrovati oggi alla Continassa in tarda mattinata: lavoro di scarico per chi è sceso in campo a San Siro, possesso palla e partitella per il resto del gruppo. Per domani previsto un nuovo allenamento mattutino.