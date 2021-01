Kulusevski: "Sto benissimo alla Juve. Ora arriva il bello"

Appena un anno fa Dejan Kulusevski incantava tutti trascinando il Parma con le sue giocate. Ora si gode la Juve e i suoi primi mesi in bianconero. Lo svedese, arrivato in estate alla Vecchia Signora per circa 35 milioni di euro più bonus dall' Atalanta , è stato l'oggetto del desiderio anche dell'Inter , club con il quale i bianconeri si sono ritrovati a lottare a colpi di milioni per aggiudicarselo. Terminata la scorsa stagione nella città ducale, Kulusevski ha poi fatto il suo ingresso nel mondo Juve. E lo ha fatto in grande stile, trovando il gol dopo appena 13' dal suo esordio ufficiale contro la Sampdoria alla prima giornata di campionato. Dopo diversi mesi è tempo di bilanci, che Kulusevski ha tracciato in un'intervista alla testata svedese Sportbladet.

Juve, senti Kulusevski

“Ultimamente mi sono sentito sempre meglio, dentro e fuori dal campo. Sto benissimo, segno, faccio assist e vinciamo parecchie partite”, commenta l'ex Parma, che in questa prima parte di stagione ha già collezionato cinque gol e quattro assist in 24 presenze. Poi scherza sul suo piede destro: “Non capisco perchè tutti si lamentano del mio destro, ci segno tanti gol! Scherzo, mi allenerò con il destro ancora di più. Mi alleno molto, ma mi piace essere in grado di usare entrambi i piedi, perchè rende più semplice segnare gol come quello contro la Spal”.

Kulusevski carico: "Voglio essere al massimo per la parte più divertente della stagione"

Kulusevski mette ora nel mirino la seconda parte di stagione e giura di dare il massimo per raggiungere gli obiettivi personali e di squadra: “Per me ora è importante continuare così, lavorare ancora di più e farmi trovare in forma perfetta, perchè questo è il momento in cui comincia la parte più divertente della stagione. Voglio essere al massimo per i prossimi mesi e per gli Europei. Finora abbiamo avuto parecchi alti e bassi, ma nel calcio è così. A volte va tutto bene, altre è più complicato. Io continuo a lavorare sodo e cerco di essere il più calmo e il più rilassato possibile, senza troppe pressioni. Euro 2021? Ci penso, perchè sarà la prima volta che parteciperò a questa competizione. Sarò un po’ stanco come tutti, ma ci arriverà pronto. Abbiamo una buona nazionale e non vedo l’ora di giocare gli Europei. Sarò pronto”.