Dybala si ferma ancora. Salta Napoli-Juve

TORINO - Pirlo, dopo la defezione di Arthur, dovrà fare a meno anche di Paulo Dybala per la trasferta di Napoli. L'attaccante argentino, fuori da metà gennaio, avrebbe fatto il proprio rientro nella lista dei convocati per la gara di sabato allo stadio Maradona di Napoli. La "Joya", però, ha patito un riacutizzarsi del dolore al ginocchio sinistro e non ha svolto l'allenamento con il resto del gruppo. Nulla di serio ma Dybala non sarà a disposizione di Andrea Pirlo per la trasferta di campionato a Napoli.