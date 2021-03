McKennie alla Juve a titolo definitivo: è ufficiale

McKennie alla Juve a titolo definitivo: cifre e dettagli

A comunicare il riscatto di McKennie è stata la Juve attraverso una nota ufficiale pubblicato sul proprio sito: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del giocatore Weston McKennie, dalla società tedesca FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., per un corrispettivo di € 18,5 milioni, pagabile in tre esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore dello Schalke un corrispettivo fino ad ulteriori € 6,5 milioni. Juventus aveva sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2025".

Intanto McKennie ha già collezionato 31 presenze stagionali fin qui, mettendo a segno anche cinque reti, tra cui spiccano quella in Champions League al Camp Nou contro il Barcellona e quella nel Derby della Mole contro il Torino. Inoltre ha già messo un trofeo in bacheca: la Supercoppa Italiana vinta nella finale contro il Napoli grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Morata. È, inoltre, il più giovane centrocampista di questo campionato con almeno quattro reti all'attivo, nonché miglior marcatore americano nella storia della Serie A e, da quando gioca in Europa, questa con la Juve è la stagione in cui conta già più partecipazioni a un gol in un singolo campionato: sei.

