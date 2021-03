Juve ko in Champions. E il titolo crolla in Borsa

Il titolo della Juve in Borsa ha chiuso con un calo dell'8% a 0,79 euro, sui minimi da inizio febbraio . Giornata particolarmente amara per il club bianconero, che arriva all’indomani della cocente delusione Champions per mano del Porto. Per la società di Agnelli, il saluto anticipato al torneo più prestigioso significa una perdita di 10,5 milioni di euro in termini di mancati premi e la rinuncia agli ulteriori 31,5 milioni messi a disposizione dalla Uefa per chi dovesse riuscire a sollevare la Coppa. Tutto al netto degli effetti sui diritti televisivi, sull'immagine e sul marketing.

"Juve ladra, Ronaldo maiale": gli insulti choc dello speaker del Porto

Gli effetti del Covid-19

I mancati introiti arrivano in un momento finanziariamente non facile per la Juve, che al pari di tutto il mondo del calcio sconta gli effetti del Covid-19. Il primo semestre dell'esercizio 2020-2021 si è chiuso con una perdita più che raddoppiata a 113 milioni di euro, anche per gli impatti della pandemia, quantificati in circa 50 milioni, sui ricavi, scesi del 20% a 258 milioni. Per effetto della perdita il patrimonio netto si è assottigliato da 239 a 125 milioni mentre l'indebitamento finanziario netto si è ridotto del 7,1% a 358 milioni. La società ha escluso "significative incertezze" sulla continuità aziendale grazie sia alla patrimonializzazione che alla liquidità disponibile (a fine 2020 le linee di credito non utilizzate ammontavano a 287,1 milioni) ma ha anche sottolineato che, in caso di bisogno, potrebbe far cassa con "operazioni di cessione di diritti alle prestazioni sportive di calciatori".