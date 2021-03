Juve, Arthur: "Scudetto? Discorso aperto. Pirlo mi ha aiutato"

TORINO - Arthur ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport parlando del suo infortunio, che lo ha tenuto fuori dal campo per un mese, e della possibilità di rimonta in campionato della Juventus : "E' stato un infortunio strano, sfortunatissimo. Sono fortunato, però, perchè sono in un grande club, con dei professionisti eccezionali e c'è anche il mio gruppo di lavoro personale che mi aiuta. Lavorano insieme e hanno fatto di tutto per farmi tornare a giocare il prima possibile. Già adesso sto molto meglio. E' chiaro che dobbiamo controllare un pò i carichi di lavoro, perchè non sono al 100 per 100, però ho una grande voglia di aiutare l'allenatore e la squadra. Sto facendo il massimo con i medici e i fisioterapisti per essere al top il prima possibile".

Arthur su campionato e Coppa Italia

"E' presto per fare un bilancio della stagione, il campionato è aperto e lungo. Se vinciamo il campionato o se vinciamo la Coppa Italia, dato che siamo in finale, potrebbe essere una stagione positiva. L'obiettivo più grande che avevamo era la Champions ma quella non possiamo più vincerla, purtroppo. Quindi, dobbiamo solo guardare avanti e provare a vincere tutte le partite che restano, perchè non è ancora tutto perso", ha aggiunto il centrocampista ex Barcellona.

Arthur: "Devo ringraziare Pirlo"

Il brasiliano, successivamente, ha parlato di Andrea Pirlo: "Credo che sono cambiato tanto dall'inizio della stagione. Mi sento un calciatore con più qualità ed esperienza. Devo ringraziare il mister per tutto questo perchè si è sempre fidato di me. Mi ha sempre detto le cose in faccia, come sempre dovrebbe essere e credo che all'inizio della stagione ci siano stati dei problemi perchè si aspettava di più da me. Se lui riteneva che io non avessi potuto dare di più non me lo avrebbe fatto notare. Mi ha aiutato a crescere, penso che oggi faccio più passaggi tra le linee, sono più offensivo e sono cresciuto anche a livello difensivo".