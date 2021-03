Ronaldo: "Juve, peccato per la Champions. Ma l'anno è positivo"

"Voglio ringraziare tutti i miei compagni che hanno reso possibile questa mia vittoria e tutti i calciatori che hanno votato per me. Costanza, fiducia nei propri mezzi, lavoro e passione sono i segreti per godersi il calcio. Poi contano motivazione e disciplina, senza le quali non si può pensare di continuare a 34, 35, 36 o 40 anni”. Il fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo commenta il premio di miglior calciatore della Serie A, in riferimento alla stagione 2019-2020.