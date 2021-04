Pirlo, il piano del tecnico della Juve per salvare la panchina

TORINO - La sfida di Pirlo. Tutto (o niente) in 38 giorni: nove partite per migliorare la pagella e salvare la stagione e la panchina. Il Maestro si è dato un «6 di stima» come parziale bilancio della sua prima annata nella nuova veste da allenatore. Un percorso che è stato fin qui tutt’altro che semplice per mille variabili che hanno influenzato il cammino della Juve. L’incognita Covid, sempre attuale, i tanti infortuni (in primis Dybala, praticamente mai a disposizione), una nuova idea di calcio che ha avuto difficoltà ad attecchire, le tante occasioni perse e i tanti errori che hanno portato al fallimento con il Porto in Champions League e a dire addio già a marzo allo scudetto. Delusioni solo (molto) parzialmente compensate dalla vittoria delle Supercoppa italiana. Il bilancio non può far sorridere, insomma. Da qui arriva la sufficienza «di stima» che Andrea si è regalato, sottolineando che «sicuramente potevo fare di più. Quando non raggiungi certi risultati, il principale responsabile è l'allenatore». Lo sviluppo è chiaro: «continuare a lavorare per cercare di fare meglio».