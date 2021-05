Ronaldo, 100 gol con la Juve e la promessa ai tifosi

Archiviato il centesimo gol con la maglia della Juve in tutte le competizioni, Cristiano Ronaldo guarda sempre al prossimo traguardo. Nonostante le voci di mercato che lo vorrebbero in partenza da Torino, a 36 anni suonati l'attaccante bianconero non molla e si prepara per la prossima sfida contro l'Inter. Il portoghese sembra sicuro del suo futuro con la maglia della Vecchia Signora: sul campo, ha festeggiato ogni rete con gioia e, dopo i tre punti strappati al Mapei, si è lasciato andare anche sui social. Complimenti per tutti, Dybala in testa.