Dybala, ultimo regalo alla Juve prima dell'addio

Una Joya da Champions. Dybala prepara un altro gioiello da regalare alla Signora per tenere vive le speranze di ottenere il quarto posto. Con il Sassuolo Paulo ha ripreso il ritmo che si era interrotto dopo la rete della rinascita contro il Napoli. Ora c’è l’Inter nel mirino e la mente corre allo scorso anno, prima dello stop per la pandemia , e alla perla di esterno con cui aveva cementato il successo dei bianconeri. Altri tempi e, soprattutto, altra Juve . Quel 2-0 fu fondamentale per allontanare i nerazzurri e ritrovarli, dopo il lockdown, a distanza di sicurezza. Tanto che la squadra allora di Sarri tagliò, pur con un po’ di fatica, il traguardo tricolore .

L'ipotesi sul futuro di Dybala

Ora lo scenario si è ribaltato: i bianconeri hanno abdicato precocemente, si sono autoesclusi dalla corsa al titolo con un cammino fallimentare e ora si ritrovano invischiati nella lotta per un posto in Champions, prospettiva cui non erano abituati da quasi un decennio. E l’Inter neocampione è il penultimo gran premio della montagna per la squadra di Pirlo, che non ha completamente il destino nelle proprie mani, visto che serve anche un regalo da chi sta davanti.[...]

Dybala, l'addio alla Juve è un'ipotesi

Il Diez ha appena raggiunto quota 100 gol con la Juve e non intende fermarsi. Anche perchè sarà ancora lui, a meno di sorprese, ad affiancare Ronaldo nell’assalto ai nerazzurri. Saranno novanta minuti speciali per Paulo perchè potrebbero essere gli ultimi allo Stadium con la maglia bianconera. Una prospettiva che mette i brividi ai tifosi ma un addio non si può escludere tra qualche settimana, anche se lui vede solo la Juve nel suo futuro. Molto dipenderà dall’esito della stagione, dall’eventualità che la società sia costretta a ridimensionarsi in caso di retrocessione in Europa League e dai colloqui che necessariamente dovranno riprendere tra il suo entourage e la dirigenza per risolvere l’impasse sulla questione contratto. Il rinnovo non è ancora arrivato; la questione è su un binario morto ormai da mesi ma sarebbe un rischio affrontare la prossima stagione con l’intesa in scadenza. E poi, non bisogna dimenticarlo, la Joya è di fatto sul mercato dopo che, tempo fa, il vicepresidente Nedved ha confermato che la società ascolterà offerte. Ma prima c’è l’Inter e Dybala vuole regalare alla Signora un gioiello chiamato Champions.