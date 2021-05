Bonucci: “Brutto vedere gli altri vincere”. E su Allegri e Pirlo…

“Pirlo? Ci sentiamo costantemente con il mister, da oggi mi ha detto di chiamarlo Andrea”. Leonardo Bonucci ha svelato questa curiosità nell’intervallo di Italia-San Marino, gara che lo ha visto ricevere il premio da Gravina per aver superato le 100 presenze in maglia azzurra. “Nelle difficoltà e alla prima esperienza ha raggiunto grandi traguardi - ha detto a Rai Sport il difensore della Juve sempre a proposito del suo ex allenatore - Ci è mancata la vittoria dello scudetto, ma era difficile: un po' per condizioni esterne, un po' per il poco tempo a disposizione per provare le sue idee di gioco”.