Donnarumma senza squadra: Raiola fa lo sconto alla Juve

Gigio Donnarumma è un ragazzo, a sorpresa, triste. Lo riferiscono, sotto voce, dal ritiro azzurro in Sardegna, lo confermano gli amici del suo giro. Eppure ha tutto per considerarsi uno molto fortunato. Ha 22 anni, sta per debuttare nell’Europeo con la Nazionale italiana da titolare, ha rinunciato a un contratto da 8 milioni netti per 5 anni offerti dal Milan, ha un procuratore come Raiola e una coda di pretendenti pronti a tesserarlo per la prossima stagione, secondo il racconto favolista del calciomercato. Cosa vuole di più dalla vita?

Ma allora perché é triste? Una prima spiegazione, molto pertinente, puo' provenire dagli ultimi sviluppi riferiti al cambio di prestigiose panchine. Il ritorno di Max Allegri sulla panchina della Juventus ha prodotto un risultato inatteso per l’agente di Gigio il quale ha continuato a far sapere, per mesi addirittura, di avere in tasca l’offerta da 10 milioni netti made in Turin e che pertanto per meno «non si sarebbe neanche seduto a discutere» col Milan. Finito il campionato, scolpito il risultato in classifica, sostituito Paratici con Cherubini quale responsabile dell’area tecnica bianconera, cambiato l’allenatore, via Pirlo e al suo posto Allegri, il bluff è stato scoperto.