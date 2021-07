Juve, la nuova foto di Dybala e Pogba scatena i tifosi

MIAMI - È bastata una foto da parte di Paulo Dybala per far sognare i tifosi bianconeri. Il numero 10 della Juventus infatti ha postato una foto insieme all'amico Paul Pogba in Florida a Miami, dove si sta godendo le sue vacanze. I due hanno giocato a Torino con la maglia della Juventus solo un anno ma hanno mantenuto una grande amicizia fuori dal campo, con il centrocampista del Manchester United che ha raggiunto Dybala dopo l'eliminazione della sua Francia dagli Europei. Sotto il post si sono scatenati i commenti dei tifosi: in tanti sognano di rivedere la coppia nella Juventus della prossima stagione.