Cristiano Ronaldo con il cerino in mano: Messi lo ha beffato

Messi lascia Ronaldo con il classico cerino in mano? La bomba esplosa a Barcellona, con il mancato rinnovo di Leo a causa della difficile situazione economica del club blaugrana, potrebbe avere conseguenze significative sul futuro di CR7 che, a questo punto, sarebbe più certamente a tinte bianconere. La Pulce viaggia verso Parigi - a meno dell’inserimento del Chelsea - e il suo eventuale sbarco sotto la Tour Eiffel chiuderebbe definitivamente la porta a Cristiano. Proprio il Psg è l’orizzonte cui il portoghese ha guardato per tutta l’estate come alternativa alla quarta stagione con la Juve. E le speranze di un domino di campioni che lo coinvolgesse, in base ai rumors, non sarebbero ancora del tutto sopite. Questo almeno si diceva prima del terremoto che ha sconvolto il Barça, facendo diventare Messi proprio uno dei protagonisti di questo domino. L’entrata in scena del 10 argentino rischia davvero di scompaginare il mercato. Finora, infatti, si era immaginato un addio di Mbappé al Psg in direzione Real Madrid, con Ronaldo pronto a prenderne il posto e Icardi alla Juve per chiudere la triangolazione. Adesso lo scenario potrebbe radicalmente cambiare: l’attore principale potrebbe davvero diventare Messi, che brucerebbe Cristiano nella volata verso l’Eldorado parigino. E chissà quale domani si disegnerebbe per i vari Mbappé e Icardi… A meno che alla fine Leo non si dirige a Londra.