Juve, Allegri aspetta rinforzi: pressing per Locatelli e Pjanic

TORINO - Gli ultimatum quando mancano due settimane alla fine del mercato, forse, non esistono. Ma quello lanciato dalla Juve al Sassuolo gli assomiglia parecchio. L'offerta per Manuel Locatelli è stata presentata, è stata rifinita al rialzo e ora il club bianconero si aspetta una risposta. Spera che sia positiva, ovviamente. Ma stando a quanto filtra, l'importante è che sia definitiva o quasi. Perché il tempo stringe, il campionato sta per cominciare e il centrocampo rimane il reparto che maggiormente ha bisogno di rinforzi. Quello giusto, individuato da tempi non sospetti, è proprio Locatelli. E se fino a un paio di settimane fa sembrava potesse essere il Sassuolo a voler dettare i tempi di questa trattativa, ora è la Juve che prova a mettere alle corde il club neroverde: l’offerta c'è, la pazienza inizia a scarseggiare. D'altronde l'intesa a livello economico, almeno per quel che riguarda la cifra complessiva, è stata raggiunta nel summit torinese della scorsa settimana.

Cosa manca per Locatelli. Si muove anche Pjanic

In tutto fanno 35 milioni tra quota per il prestito, riscatto e bonus. A mancare è l'accordo sulle condizioni che possano far scattare l'obbligo di riscatto, anche la distribuzione di quei 35 milioni perché il Sassuolo vorrebbe una quota più alta per il prestito oneroso: in estrema sintesi, il club neroverde vuole la certezza che Locatelli a fine stagione possa diventare un calciatore della Juve a titolo definitivo. (...) Su binari paralleli e distinti si muove la trattativa legata a Miralem Pjanic. Il secondo colpo per la mediana sarebbe lui, Allegri sa tutto del regista bosniaco e lo accoglierebbe a braccia aperte. I contatti con Fali Ramadani sono proseguiti e Pjanic sarebbe pronto a ridursi sensibilmente l'ingaggio pur di tornare alla Juve, di sicuro c'è che al Barcellona non ha più spazio. (...)

Tutti gli approfondimenti sull’edizione del Corriere dello Sport – Stadio