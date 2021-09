Dybala, il rinnovo è una telenovela: situazione in stallo

TORINO - Telenovela rinnovo-Dybala, nuove puntate in vista. Il conteggio non si tiene più, il fatto che sia difficile prevedere l'ultimo atto è però ciò che tiene in apprensione il popolo bianconero. Perché Jorge Antun a questo punto vorrebbe pure tornare in Argentina, è a Torino ormai da fine luglio e sperava che la trattativa per il prolungamento del contratto di Paulo Dybala potesse durare molto meno. Invece dopo un incontro conoscitivo con Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene, dopo diversi contatti e un paio di summit per far ripartire la trattativa, poi le parti non si sono più viste. Si sono sentite, questo sì. Ma evidentemente non basta.