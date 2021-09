Juve, il portoghese Dias arbitro della gara con il Malmö in Champions

Sarà il portoghese Artur Dias l'arbitro della partita fra Malmö e Juventus, valida per la prima giornata del gruppo H della Champions League e in programma martedì sera alle 21 in Svezia. Il 42enne Dias non ha mai diretto la Juventus, ma le italiane, con lui come direttore di gara, contano 5 vittorie (Fiorentina-Dnipro 2-1, Europa League '13-14; Qarabag-Roma 1-2, Champions League '17-18; Inter-Rapid Vienna 4-0, Europa League '18-19; Midtjylland-Atalanta 0-4, Champions '20-21; Roma-Shakthar 3-0, Europa League '20-21), un pareggio (Zenit-Lazio 1-1, Champions '20-21) e 4 sconfitte (Sparta Praga-Inter 3-1, Europa League '16-17; Fiorentina-Moenchengladbach 2-4, Europa League '16-17; Napoli-Lipsia 1-3, Europa League '17-18; Torino-Wolverhampton 2-3, Europa League '19-20). In carriera Artus Dias ha diretto 20 gare di Champions League e 89 partite in totale di competizioni Uefa.