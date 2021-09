Juve, una fiducia che vale

Fu vera rinascita? Alla serie A l’ardua sentenza. Ma da ieri sera la Juve non è più una pattuglia di mercenari in disarmo e umiliati. Nella notte umida e già autunnale di Malmö ritrova vittoria e fiducia, ancorché senza brillare nel gioco. I tre gol scaldano i cuori ma non illuminano ancora il futuro. Perché gli svedesi sono la prova di quanto, nel calcio, la robustezza possa essere irrilevante. E perché il centrocampo bianconero è ancora quel rebus che, prima di Allegri, Sarri e Pirlo hanno invano tentato di sciogliere. Però c’è uno come Cuadrado, il giocatore che tutti vorrebbero e nessuno, oltre la Juve, ha sulla fascia destra. Tatticamente perfetto, ficcante e indomabile, una spina nel fi anco che accende il buio di una partenza confusa, e propizia il primo gol di Alex Sandro. Certo, Bentancur è l’incompiuta di sempre, Rabiot un cavallo senza fantino, ma stavolta qualcosa di nuovo tra i due incomincia a vedersi. E quel qualcosa si chiama Locatelli, posizionato sempre dove finisce il gioco degli avversari e inizia quello della Juve, lucido nei tocchi di prima, diligente in copertura. Sarà lui la chiave perfetta nell’architettura che Allegri sta tentando di rimettere in piedi. Gli svedesi sono dieci portatori d’acqua, generosi e ordinati, ma prevedibili. Tutti tranne uno: Birmancevic. Che pure ci prova a fare l’incursore. Ha testa e classe, il giovane serbo, ma è un’impresa che va ben oltre i suoi ventitrè anni. Può far ballare un po’ De Ligt ma da solo non buca la rete cucita da Bonucci.