Juve, continua il lavoro di Allegri per la sfida contro la Lazio

TORINO - Non si fermano gli allenamenti al Training Center di Massimiliano Allegri. La sua Juventus continua a lavorare a poco più di una settimana dalla ripresa del campionato, con la sfida di sabato 20 ottobre, alle ore 18.00, all’Olimpico di Roma con la Lazio nel match valevole per la tredicesima giornata di Serie A. Allegri sta lavorando con i bianconeri rimasti a Torino durante gli impegni Nazionali. Ieri sessione dedicata alla parte atletica, mentre oggi ci sono state esercitazioni tecniche su controllo orientato e per gli sviluppi dell’azione. La Juventus non si fermerà neanche di sabato, con un nuovo appuntamento al JTC.