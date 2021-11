Dybala si ferma, botta al ginocchio per Bentancur: Juve in ansia

Per Allegri e la Juve arrivano cattive notizie da Montevideo. Nella notte, infatti, Uruguay e Argentina si sono sfidate nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, con l'Albiceleste che ha avuto la meglio per 1-0 grazie alla rete decisiva di Di Maria dopo 7'. A far notizia, però, sono gli infortuni rimediati dai due calciatori della Juve: Dybala e Bentancur. La Joya, titolare con la Seleccion dopo due anni - l'ultima volta era il 18 novembre 2019, proprio contro l'Uruguay -, dopo aver fornito l'assist al parigino per la rete che ha deciso il match, è rimasto negli spogliatoi per un problema muscolare, lasciando così il posto nella ripresa all'interista Correa. Proprio nel tentativo, riuscito, di murare il Tucu, si è invece fatto male Bentancur, che ha alzato bandiera bianca per un problema al ginocchio al minuto 76 - al suo posto è entrato Arambarri. Le condizioni dei due verranno valutate nelle prossime ore ma sale l'apprensione in vista della sfida di sabato alle 18 all'Olimpico contro la Lazio.