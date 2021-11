La Juve verso la Lazio: poker di Kean e tris di Kaio Jorge

TORINO - Amichevole interna mattutina per la Juventus di Max Allegri, in vista della sfida di sabato prossimo contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. La squadra bianconera, fa sapere il sito web ufficiale del club, ha giocato un'amichevole a ranghi misti con i ragazzi dell’Under 23 e dell'Under 19, insieme alla squadra La Pianese, militante in Eccellenza piemontese.