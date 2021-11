Juve, Allegri sfida la Lazio senza Chiellini, Dybala e Ramsey: i convocati

TORINO - "La Juventus sta per decollare: direzione Capitale. Domani all'Olimpico alle 18 in scena Lazio-Juve". Sul proprio sito ufficiale il club bianconero rende noto l'elenco dei convocati del tecnico Massimiliano Allegri per la trasferta romana con la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. Fuori dalla lista Chiellini, Dybala, Ramsey, De Sciglio e Bernardeschi, c'è invece Bentancur, in dubbio fino all'ultimo.