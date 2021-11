Juve, Dybala annuncia: "Torno domani". E su Sinner: "Grande futuro"

TORINO - "Come sto? Bene, bene". Lo ha detto Paulo Dybala all'ingresso del PalaAlpitour di Torino, dove assisterà alla finale delle Atp Finals tra Medvedev e Zverev. "Domani sono in squadra", si è limitato ad aggiungere l'argentino, assente ieri a Roma contro la Lazio per un problema a un polpaccio. "Sarà una bellissima finale, una partita bella da vedere per il pubblico. Poi che vinca il migliore, sono due grandissimi giocatori": la Joya non azzarda pronostici sul risultato delle Atp Finals a poche ore dalla finale tra Medvedev e Zverev. "Ieri hanno vinto due partite incredibili - aggiunge entrato nell'impianto indoor torinese -. Zverev ha avuto una partita un po' più difficile, ma è un grandissimo giocatore". Accompagnato dalla fidanzata, Oriana Sabatini, Dybala si è soffermato in particolare sul giocatore tedesco: "Quando gioca Djokovic tutti si aspettano che vinca, però Zverev ha fatto una bellissima partita e si merita di essere in finale". Un po' di rammarico, invece, per la sconfitta dell'altra sera dell'italiano Sinner: "Purtroppo ha perso - dice - ma è giovanissimo e ha un grande futuro".