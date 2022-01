Juve, torna Chiellini: è guarito dal Coronavirus

TORINO - "Giorgio Chiellini ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani al JTC". Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Juventus informa che il capitano bianconero è totalmente guarito dal Coronavirus e che torna a disposizione di Massimiliano Allegri. Difficile un suo completo recupero, data la recente inattività, per la trasferta all'Olimpico con la Roma di domenica 9: più probabile un suo rientro mercoledì 12 per la Supercoppa Italiana contro l'Inter.