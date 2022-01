Allarme Supercoppa: la Juve in emergenza, quanti assenti per Allegri!

La vittoria per 4-3 a Roma contro i giallorossi lascia notevoli strascichi a livello fisico e disciplinare nella Juve . Contro l' Inter , mercoledì a San Siro nella finale di Supercoppa italiana , i bianconeri saranno in grande emergenza, soprattutto in difesa. Sono arrivati infatti i cartellini gialli e quelli rossi contro la squadra di Mourinho , che priveranno Allegri di due pilastri della retroguardia. C'è poi il grave infortunio di Chiesa , che esclude dalla sfida un sicuro grande protagonista.Inter-Juve: stop del giudice sportivo a Cuadrado e De Ligt

Dicevamo della grande penuria di difensori per Allegri: Cuadrado e De Ligt saranno infatti appiedati dal giudice sportivo. Il primo era diffidato ed è stato ammonito sul finire del primo tempo; il secondo ha ricevuto un doppio cartellino giallo, quindi il rosso, e anche lui non ci sarà a San Siro contro l'Inter. Nel finale di Roma si è rivisto, per la Juve, Giorgio Chiellini, che a questo punto sarà sicuro titolare in Supercoppa. Al suo fianco presumibile ancora l'impiego di Rugani, con Bonucci che potrebbe ancora recuperare, ma forse solo per la panchina. Aggiungiamo che Alex Sandro non c'era all'Olimpico e il quadro difensivo è chiaro. Saranno in campo De Sciglio, ieri protagonista del gol del 4-3, e Pellegrini.