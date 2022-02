Vlahovic già pensa alla Fiorentina: la frase per i tifosi viola

Juventus-Empoli, Vlahovic: "Tre punti che pesano tanto"

Dusan Vlahovic ha preso la parola nel post partita. Il classe 2000 sottolinea, come fatto nel pre partita da Nedved, l'importanza di questa vittoria a seguito dei risultati di Inter e Milan di ieri: "Tre punti che pesano perchè venivamo da due pareggi consecutivi, era importantissimo vincere oggi, alla fine ci siamo riusciti, siamo contenti e testa alla prossima partita". Dusan però minimizza la sua importanza nell'economia della Juve, sottolineando invece la forza della squadra in questo periodo complicato: "Mi sono preso la Juve? No, perchè un singolo non può uscire senza squadra, la squadra ha tutto il merito. Se siamo compatti, se siamo uniti, se andiamo tutti insieme, possiamo ottenere grandi risultati". Ovviamente non è un momento semplice per Vlahovic come ragazzo, improvvisamente ricoperto di attenzioni mediatiche alle quali a Firenze non era abituato. Tuttavia rimarca con forza il sostegno ricevuto da tutto l'ambiente nel corso di queste prime settimane: "Sicuramente non ero abituato a tutto questo come ha detto anche il mister, ma con la testa giusta, con la calma, la determinazione, il lavoro, concentrazione, si può fare tutto. Tutto l'ambiente, dalla società ai compagni, mi stanno aiutando tanto, mi hanno aiutato tanto, e io li ringrazio di nuovo. Spero che continueremo così".

Juve, ora la Coppa Italia con la Fiorentina. Vlahovic: "Andiamo là e giochiamo a calcio"

La prossima gara della Juventus sarà l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Fiorentina, proprio l'ex squadra di Vlahovic con la quale non si è lasciato nel migliore dei modi. Soprattutto i tifosi viola non hanno preso bene il trasferimento agli odiati rivali, e pensando a questa occasione le sensazioni del centravanti sono un po' confuse: "Non so bene cosa dire, le sensazioni sono mischiate. Andiamo lì, giochiamo la partita a calcio, non so cosa dire". Da parte del giocatore, tuttavia, non c'è altro che affetto per una piazza che gli ha dato tanto: "Sì, ringrazio per tutto, ho vissuto anni stupendi a Firenze, sono sempre parte di me. Certo che li ringrazio". Infine, un commento su quella che sta succedendo in Ucraina, in guerra con la Russia. Vlahovic in questo senso si unisce al coro di molti altri personaggi dello sport: "Come abbiamo detto prima della gara, no war, no guerra, vogliamo la pace e basta".