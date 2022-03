Juve-Spezia: tra i convocati tornano Rugani e Bernardeschi

Anche contro lo Spezia Massimiliano Allegri attinge a piene mani dall' Under 23 a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito la prima squadra Juve . Oggi, contro i liguri, mancheranno infatti Alex Sandro, Chiellini, Bonucci, De Sciglio, Zakaria, McKennie, Kaio Jorge, Chiesa e Dybala . Nove giocatori in tutto. La stessa situazione, grosso modo, verificatisi a Empoli . C'è anche una buona notizia, però, per il tecnico toscano visto il ritorno tra i convocati di Rugani e Bernardeschi . Il primo dovrebbe partire dall'inizio, vista anche la penuria di centrali di difesa.

Juve-Spezia: ci sarà spazio in campo per gli Under 23?

Una domanda prima della sfida allo Spezia: ci sarà spazio per qualcuno degli Under 23 a gara in corso? Nessuno dei quattro, Stramaccioni, Miretti, Akè e Soulè dovrebbe cominciare l'incontro, ma poi chissà. In attacco, pare sciolto il dubbio: Vlahovic dovrebbe ancora prendersi una maglia da titolare, nonostante i dubbi della vigilia di Allegri. Andiamo a vedere l'ora l'elenco dei convocati:

Portieri: Szczesny, Perin e Pinsoglio.

Difensori: De Ligt, Danilo, Cuadrado, Rugani, Pellegrini e Stramaccioni.

Centrocampisti: Rabiot, Locatelli, Miretti, Arthur e Bernardeschi.

Attaccanti: Vlahovic, Morata, Kean, Akè e Soulè.