La Juve si gioca un tesoro: quanto vale la qualificazione in Champions

Una partita che vale (almeno) 10,6 milioni. A tanto ammonta infatti il bonus qualificazione ai quarti di finale di Champions League che l’Uefa riconosce a chi si conquista un posto tra le migliori otto d’Europa. Ecco un motivo ulteriore per comprendere l’importanza della sfida con il Villarreal, fondamentale dal punto di vista sportivo ma anche economico. Sul campo, la Juve deve cancellare le due delusioni consecutive degli ultimi due anni, con le eliminazioni agli ottavi per mano di Lione e Porto, e raggiungere quindi i quarti che mancano da tre anni. E poi c’è il bilancio. La Champions riveste un ruolo ancora più significativo in questo periodo storico in cui i conti del club risentono dell’impatto della pandemia. La semestrale recentemente approvata dal club bianconero presenta infatti una perdita pari a 119 milioni ed è facilmente intuibile quanto sia importante il cammino europeo per dare ossigeno ai ricavi. Le ultime due stagioni con gli stadi chiusi, per intero o parzialmente, hanno ridotto gli introiti da gare e limitato, se non azzerato, i ricavi da “matchday”. Ora con la capienza al 75%, lo scenario appare in miglioramento ma naturalmente si avrà il sereno solo quando si potrà tornare stabilmente alla piena capienza degli impianti.