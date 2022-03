Cuadrado: "C'è delusione, ma il calcio continua. Ora testa al campionato"

L'esterno bianconero Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di 'Prime Video' subito dopo l'eliminazione della Juve agli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal . Il colombiano, capitano di serata, non ha nascosto la propria delusione per una serata che ha visto i bianconeri calare vistosamente alla distanza.

Juve, Cuadrado rende merito al Villarreal: "Erano messi benissimo in campo"

"Il calcio è fatto così. Abbiamo fatto un buon primo tempo, con delle occasioni, non abbiamo fatto gol e ci ha condizionato un po'. Poi nel secondo tempo abbiamo cercato di muovere di più la palla per creare gli spazi, ma loro stavano messi bene. Peccato sia andata così".

La maledizione della Juve in Champions League

Per la Juve ha quindi preso corpo la terza eliminazione di fila agli ottavi di finale di Champions: "Abbiamo fatto quello che ci aveva chiesto il mister, muovere di più la palla per cercare di creare gli spazi - ha aggiunto il colombiano - Abbiamo cercato di farlo, ma loro erano talmente messi bene che l'unica soluzione era quella di fare qualche cross, cercare di puntare e penso che abbiamo smesso di fare questo, perchè nel primo tempo abbiamo fatto molto meglio di loro. È sempre difficile giocare contro queste grandi squadre. Ma dobbiamo andare avanti, il calcio continua, ci riproveremo l'anno prossimo. Penso sia normale avere rabbia oggi, però abbiamo ancora l'obiettivo campionato: dobbiamo voltare pagina velocemente per essere al 100%".