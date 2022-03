Seedorf stronca Allegri: "Se si ha qualità in panchina bisogna usarla"

Se vinci quattro edizioni della Champions League con tre squdare diverse, la prima a 20 anni, puoi essere considerato un buon esperto sull’argomento. Il soggetto in questione è Clarence Seedorf , campione d’Europa per due volte con il Milan e una volta con Ajax e Real Madrid, curiosamente superando in due occasioni la Juventus in finale.

Juve-Villarreal, Seedorf critica la gestione di Allegri

L’ex centrocampista olandese, oggi opinionista per Prime Video, non è stato tenero con Max Allegri nell’analisi del tracollo subito dalla Juve nel ritorno degli ottavi di Champions League in casa contro il Villarreal, soffermandosi in particolare sulla gestione delle sostituzioni: “In Champions quando hai qualche giocatore che può fare la differenza in panchina dopo i primi 20 minuti del secondo tempo bisogna cominciare a pensare di mandarli in campo - le parole di Seedorf sul proprio ex allenatore al Milan - È anche una questione mentale, per mandare un messaggio alla squadra: 'Dobbiamo spingere di più e cercare questa vittoria'. Questo è mancato alla Juve stasera".