Un’intervista esclusiva da non perdere in edicola con il Corriere dello Sport-Stadio. L’ad della Juve, Maurizio Arrivabene, ha raccontato al nostro Direttore Ivan Zazzaroni tutti i segreti del progetto bianconero. L’uscita dalla Champions, la verità su Vlahovic e sui rinnovi, a partire da quello di Dybala: un appuntamento da non perdere in edicola.