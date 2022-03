Dybala e la Juve, si tratta: lunedì l'incontro per il rinnovo

Il tanto atteso incontro tra la Juve e l'agente di Dybala per discutere i termini di un eventuale rinnovo di contratto si terrà lunedì prossimo , 21 marzo. Jorge Antun si siederà quindi al tavolo delle trattative con l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene , il Football director Federico Cherubini ed il vicepresidente Pavel Nedved . Sarà presente anche il responsabile commerciale del giocatore, Carlos Novel .

Futuro in dubbio

Regna l'incertezza circa il probabile esito della discussione, che arriva al termine di tanti messaggi: diretti e indiretti, pubblici e non. Di sicuro ci sono i dati: Dybala in questa stagione ha finora totalizzato 28 presenze, 12 gol e 6 assist tra tutte le competizioni. In Serie A il bottino è di 20 partite giocate, 7 reti e 5 passaggi decisivi, mentre in Champions conta 5 gare, 3 realizzazioni e un assist.