La Juve si rifà il look: le anticipazioni sulla maglia home 2022-23

La Juve è pronta a "rifarsi il look". I dettagli della divisa home per la nuova stagione, anche se non ancora ufficializzati, sono stati mostrati in anteprima dal sito specializzato Footy Headlines. La principale novità dovrebbe essere costituita dal colletto in stile polo, una soluzione già adottata, tranne per il Bayern Monaco, da tutte le formazioni che fanno parte dell'Elite Team di Adidas: Manchester United, Real Madrid e Arsenal.