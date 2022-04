Juve-Bologna: De Ligt non vede l'ora di giocarla

De Ligt: “Countdown to Saturday”

E' un vero e proprio conto alla rovescia quello che sta facendo De Ligt, sempre più colonna della Juve di Allegri. La vittoria di Cagliari è servita per dimenticare la sconfitta in casa con l'Inter, consolidare il quarto posto e guardare, probabilmente con un po' di rimpianti, alla vetta della classifica. Ma non è tempo di rimorsi questo, è tempo di fare più punti possibile per allontanare anche la possibile rimonta della Roma di Mourinho. Ecco allora che De Ligt, su Twitter, ha scritto: “Countdown to Saturday” con tanto di clessidra e un immancabile “Forza Juve”. Contro gli emiliani i bianconeri sono chiamati a sfruttare il fattore campo. Per l'occasione ci sarà il rientro dalla squalifica di Alvaro Morata che darà una soluzione in più in fase offensiva. In difesa, invece, nessuno dovrebbe togliere il posto da titolare a De Ligt, anche se all'orizzonte c'è pure la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina e l'allenatore potrebbe fare un po' di turnover.