Salihamidzic preso di mira a Monaco: minacce di morte alla famiglia

Non è un buon momento per il Bayern Monaco , che dopo la clamorosa e quanto mai inaspettata eliminazione dalla Champions League subita contro il Villarreal deve fare i conti con una tifoseria in subbuglio. Gli uomini di Nagelsmann sono finiti sul banco degli imputati dopo la sconfitta subita in Spagna, poi il pareggio in casa ha peggiorato la situazione non permettendo ai bavaresi, per il secondo anno di fila, di avanzare oltre i quarti di finale della competizione. A essere preso di mira anche il direttore sportivo, nonché ex centrocampista della Juve, Hasan Salihamidzic .

Salihamidzic, minacce di morte alla famiglia

Già accusato di essere stato la causa per cui Hans Flick ha deciso di lasciare Monaco per allenare la Nazionale tedesca, Salihamidzic è finito nuovamente sotto accusa dopo la debacle di Champions League. Nonostante il vantaggio di nove punti in campionato sul Borussia Dortmund, l'eliminazione dalla coppa ha fatto male ai tifosi che si sono sfogati sui canali social dei familiari di "Brazzo". A svelare il contenuto delle minacce ricevute è stata Esther Copado, la moglie dell'ex calciatore bosniaco, che su Instagram ha pubblicato uno screen inequivocabile di un messaggio ricevuto: "Se Brazzo non lascerà il Bayern useremo i coltelli su di te e suo figlio". La donna, sconvolta dai messaggi ricevuti, ha poi pubblicato altre minacce. Da "Di' a tuo marito di lasciare il club" a insulti più pesanti, Copado ha poi scritto: "Minacce di morte? Sul serio?". "Che diritto hanno alcune persone di attaccare la nostra famiglia in questo modo? È così che fanno i tifosi? Mi dispiace per loro", lo sfogo della moglie.

Minacce al figlio di Salihamidzic

I tifosi inferociti del Bayern Monaco non si sono fermati alla moglie dell'ex calciatore bianconero. Anche Nick Salihamidzic, figlio del ds dei bavaresi, è stato contattato da diverse persone, con contenuti che non discostano dai messaggi ricevuti dalla madre. Lo stesso Nick, nei mesi passati, era stato inondato di messaggi dei tifosi che accusavano il padre per il litigio avuto con Flick, che poi ha lasciato il Bayern.