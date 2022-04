Juve, Mbappé e l'indizio social che fa sognare i tifosi

Tra incredulità, sogni e passaparola, l'ultima storia Instagram di Kylian Mbappé ha scatenato la curiosità e la fantasia dei tifosi della Juve. Come mai? Perché è stato letto come un chiaro indizio social quello "Zebra soon" scritto accanto ad una clessidra e al simbolo di una esplosione. Il futuro del campione del Psg è da tempo al centro di tante indiscrezioni che dopo questo gesto sono destinate ad aumentare. "Per un Dybala che va via un Mbappé che arriva?". È questa la domanda che, in diverse forme, rimbalza tra i profili dei supporter bianconeri...