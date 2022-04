Juve, lo street artist Kobra: "I miei valori sono quelli del club"

Danilo, il jolly di Allegri: "Difensore o centrocampista? Per me cambia poco"

Scherzi a parte pochi minuti prima del match contro il Bologna l’ex Real Madrid ha commentato ai microfoni di 'Dazn' la scelta di Allegri di schierarlo a centrocampo a causa dell’emergenza per le assenze contemporanee di Arthur, Locatelli e McKennie e delle non ottimali condizioni di Zakaria: “Io preparo le partite sempre allo stesso modo a prescindere che il mister mi schieri in difesa o a centrocampo - ha detto il numero 6 bianconero - Il calcio è un gioco che richiede la comprensione di spazi e movimenti”.