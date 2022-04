Vlahovic, tre obiettivi per lasciare subito il segno nella Juve

TORINO - Vlahovic vuole tutto. Terzo posto, Coppa Italia e titolo di capocannoniere: ecco la tripletta che Dusan intende realizzare da qui a fine stagione. Il bomber serbo punta a chiudere al massimo questa annata che l’ha catapultato sul grande palcoscenico. Dopo aver segnato senza sosta con la Fiorentina, è arrivato il ribaltone di fine gennaio, con l’addio alla Viola e il grande salto alla Juve. DV7 ha dato la scossa alla Signora in difficoltà e ha contribuito alla risalita prepotente in classifica con 7 gol in 16 presenze. Poi ha accarezzato la Champions League debuttando alla sua maniera, ovvero con una rete da record dopo soli 32 secondi della partita d’esordio in casa del Villarreal, anche se il sogno europeo si è esaurito (troppo) in fretta. Ma soprattutto Vlahovic è entrato in una nuova dimensione: è lui il nuovo leader del presente e soprattutto del futuro. La società lo ha dichiaratamente messo al centro del progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri ; attorno a lui costruirà la squadra che dovrà tornare in fretta al vertice. « Puntiamo su Dusan, De Ligt, Chiesa e Locatelli »: l’investitura del presidente Agnelli non lascia dubbi su chi comporrà la spina dorsale della Juve che verrà. Vlahovic è il nuovo uomo immagine, non per niente ha ereditato la maglia numero 7 che è stata di Cristiano Ronaldo, e con l’addio di Dybala sarà sempre più il volto delle azioni di marketing del club. Il campione capace di entrare nel cuore dei tifosi più giovani, come ha fatto la Joya.

Vincere

Il campione, naturalmente, che deve guidare la Juve alla vittoria. Vincere, d’altra parte, è l’unica cosa che conta a queste latitudini e la feroce motivazione di Dusan, la sua enorme voglia di ottenere successi si sposano alla perfezione con le linee guida della casa. D’altra parte, l’investimento da 80 milioni a metà stagione è stato fatto proprio per riportare in fretta al vertice i bianconeri. Il colpaccio della rimonta scudetto non è riuscito ma c’è ancora la possibilità di dare un senso al percorso compiuto, salendo un gradino della classifica e vincendo la coppa Italia. Il sorpasso al Napoli è il traguardo che potrebbe rivelarsi più raggiungibile, visto che gli azzurri hanno soltanto un punto di vantaggio. Poi c’è il grande appuntamento con la finale contro l’Inter: la Juve deve cancellare le due sconfi tte stagionali, in Supercoppa e in campionato, contro i nerazzurri. Dusan nella prima occasione non vestiva ancora di bianconero mentre è rimasto a secco nello scontro scudetto che ha tarpato le ali alla Signora. Adesso punta a conquistare il suo primo trofeo della carriera da “grande”, dopo la coppa Italia Primavera vinta nel 2019 con la Fiorentina. E la strada verso la gloria passa ovviamente dalla sua specialità, i gol, che possono spingere la Juve più in alto in classifica e permetterle di vincere un titolo per la undicesima stagione consecutiva.

Bomber

Ma non solo: in campionato i gol servono a DV7 per centrare un obiettivo individuale, la classifica cannonieri. Il serbo è a quota 23 reti (17 con la Fiorentina e 6 con la Juve), tre in meno di Immobile, che guida la graduatoria con 26. Il duello per il trono dei bomber è ristretto a loro due e mancano quattro giornate per incoronare il re. Capocannoniere, Dusan, è stato a livello giovanile proprio nell’edizione della coppa Italia vinta con i giovani viola, 6 gol nel torneo 2018-19. Ripetersi tra i grandi, avrebbe un sapore completamente diverso. Domani con il Venezia tornerà titolare e riprenderà la rincorsa. Le statistiche stagionali (fonte Transfermarkt) raccontano che Vlahovic è già al top in Europa per rendimento: è il secondo attaccante Under 23 più prolifici del continente. Il migliore è Darwin Nuñez del Benfica con 25 gol; Vlahovic insegue con 23, davanti a Mbappé con 22, Haaland con 18 e Vinicius con 14. Dusan adesso punta al gran finale per realizzare la tripletta più gustosa: terzo posto, coppa Italia e capocannoniere. Vlahovic vuole tutto.