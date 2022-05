Juve in Champions League: arriva il riscatto definitivo di Chiesa

La qualificazione in Champions League porta in dote alla Juve il primo 'acquisto' per la prossima stagione. Scatta infatti l'obbligo di riscatto per Federico Chiesa , ex Fiorentina. Era arrivato in prestito biennale oneroso, pari a 10 milioni, nell'ottobre del 2020. Adesso, i bianconeri pagheranno gli ulteriori 40 milioni di euro, più eventuali altri 10 di bonus, ai viola.

Juve, le modalità di pagamento di Chiesa

Federico Chiesa ha disputato con la Juve un primo anno ad altissimi livelli, con 43 presenze, 14 gol e le vittorie in Supercoppa italiana e in Coppa Italia. Molto bene anche la seconda stagione sino al grave infortunio del 9 gennaio contro la Roma, con lesione del legamento crociato anteriori del ginocchio sinistro. Il giocatore rientrerà solo il prossimo anno. Gli ulteriori 40 milioni che la Juve dovrà pagare alla Fiorentina saranno erogabili in tre esercizi.

Chiesa: quando tornerà in campo

Quando tornerà in campo esattamente Chiesa? A marzo l'attaccante ha messo via le stampelle e ha iniziato a lavorare alla cyclette. A fine estate il lavoro dovrebbe essere incrementato per recuperare tonicità. A settembre, secondo il piano di recupero, dovrebbe tornare a lavorare in gruppo, il mese dopo potremmo rivederlo in campo con la maglia della Juve tornando a essere una freccia all'arco di Allegri. Molto, però, dipenderà dalle prossime visite a cui sarà sottoposto.