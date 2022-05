Grande Torino: sui social l'omaggio di Milan e Juve

Grande Torino, il Milan: “Nel ricordo delle persone scomparse”

Il Milan, su Twitter, ha voluto postare un'immagine dei loculi in cui riposano gli eroi di quella grande squadra, il Torino, e ciò che è scritto su una grande lapide: “L'Associazione Calcio Torino a perenne ricordo dei caduti di Superga”. Sotto, ci sono i nomi del giocatori granata. Il post accompagnato da queste parole: “Nel ricordo del Grande Torino e di tutte le persone tragicamente scomparse nel disastro aereo di Superga”.

Grande Torino, il ricordo della Juve: “Una squadra straordinaria”

Anche la Juve ha voluto inviare, tramite Twitter, un messaggio ai cugini granata, ricordando quel triste giorno: “73 anni fa, il 4 maggio 1949, nella tragedia di Superga se ne andava il Grande Torino. Juventus si unisce al ricordo di quella squadra straordinaria”. Il 4 maggio di ogni anno è quel giorno in cui non esistono più bandiere e colori, ma solo un grande dolore che si risveglia. Anche, se come dicono in molti, “quel Torino non se n'è andato, è solo in trasferta”. E oggi sarà ricordato anche al Filadelfia, dove Belotti e compagni si alleneranno davanti ai tifosi e al presidente Cairo.