Cannavaro elogia la Juve: "Lì ho capito la differenza tra giocare e vincere"

ROMA - Ospite di Fabio Caressa e di Ivan Zazzaroni a 'Radio Deejay', il Pallone d'Oro 2006 Fabio Cannavaro ha raccontato cosa ha significato per lui indossare la maglia della Juve, dove si trasferì dall'Inter nel 2004 generando non poco scalpore: "La Juve la odi o la ami - dice il campione del mondo - e per me è stata una fortuna perché ho capito la differenza tra giocare e vincere. Sai che ogni domenica è una battaglia, su ogni campo ti riempiono di parole, ti lanciano uova e bottiglie. Vai in campo e lotti contro tutti".