Il Brasile pesca dalla Juve per le amichevoli in Asia: convocati Alex Sandro e Danilo

TORINO - I calciatori della Juve Alex Sandro e Danilo sono gli unici due "italiani" convocati da Tite per la tournèe che il Brasile svolgerà in Asia ad inizio giugno, coi verdeoro impegnati in due match amichevoli contro la Corea del Sud ( il 2 a Seul) e contro il Giappone ( il 6 a Tokyo). La Federcalcio brasiliana sta ancora cercando di individuare un avversario per l'11 giugno, dopo che il test con l'Argentina a Melbourne è stato cancellato. Con la Seleccion appuntamento rimandato a settembre, per recuperare la gara delle qualificazioni mondiali sospesa il 5 settembre scorso.