Van Persie ammette: "In passato sono stato molto vicino alla Juve"

Robin Van Persie è stato di certo uno dei giocatori più amati in Olanda dell'ultimo ventennio, capace di emozionare i tifosi in patria e di conquistare l'Europa tra l'Inghilterra e la Turchia. Nella sua lunga carriera, costellata di successi, l'"Olandese volante" è anche stato vicino all'approdo in Serie A, ma la trattativa si è poi conclusa con un nulla di fatto. A interessarti al classe 1983, oggi collaboratore del Feyenoord, è stata la Juventus .

Van Persie: "Sono stato molto vicino alla Juve"

A svelare il retroscena di mercato è stato lo stesso Robin Van Persie, alla vigilia della sfida di Conference League che vedrà gli olandesi del Feyenoord sfidare la Roma di Mourinho in finale a Tirana. L'olandese ha infatti ammesso: "Facemmo discorsi seri con la Juve, ma alla fine non è successo niente - ha detto a Sky Sport-. Siamo stati molto vicini, ma si sa che queste cose nel calcio accadono". Sulle voci che lo hanno visto vicino anche al Milan ha poi sottolineato: "Il Milan non è mai stata una reale opzione nella mia carriera".

Van Persie, i numeri dell'olandese

Il mancato approdo di Robin Van Persie in Italia è di certo uno dei rimpianti di mercato per il campionato di Serie A che ha sempre saputo accogliere e valorizzare i talenti provenienti da tutto il mondo. Nonostante la tappa mancata della carriera dell'olandese, l'attaccante di Rotterdam ha comunque saputo ritagliarsi una fetta importante nel calcio europeo a suon di gol. Ritiratosi nel 2019 con la maglia del Feyenoord, Van Persie vanta oltre 300 gol tra club e nazionale, ma soprattutto numerosi titoli. Nel suo palmarès, infatti, sono esposti in bella mostra un campionato di Premier League, due Community Shield, una Coppa d'Inghilterra, una Coppa dei Paesi Bassi e una Supercoppa conquistata sempre in Olanda. Ma di certo il più bel trofeo è il primo conquistato da calciatore, quella Coppa Uefa con la maglia del Feyenoord nel 2001-2002 che risulta essere ad oggi l'ultimo trofeo internazionale degli olandesi.