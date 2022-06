Juve regina dei social: battuto il Milan!

TORINO - La Juventus ha vinto lo scudetto dei social. In campionato i ragazzi di Massimiliano Allegri hanno chuso al 4° posto ma nel mondo del web non hanno avuto rivali come riporta Talkwalker, la multinazionale che ha diretto l'analisi dei dati: oltre 750 milioni di interazioni a livello social doppiando i campioni in carica del Milan a quota 370 milioni.