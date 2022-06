De Ligt alla prima da capitano con l'Olanda: l'investitura di Van Gaal

L’Olanda si riaffaccerà in Qatar alla fase finale del campionato del mondo con rinnovate ambizioni quattro anni dopo non essere riuscita a qualificarsi a Russia 2018. Reduci dalla deludente eliminazione agli ottavi di Euro 2020 contro la Repubblica Ceca, dopo la fine della parentesi De Boer gli Orange sono tornati sotto la guida di Louis Van Gaal, già ct a Brasile 2014, mondiale chiuso dall’Olanda al 3° posto.

Nations League, l'Olanda vede la Final Four Saldamente prima del proprio gruppo di Lega A di Nations League che comprende anche Belgio, Polonia e Galles, l’unico della massima serie comprendente tutte squadre qualificatesi al prossimo Mondiale. Contro i Dragoni l’Olanda cercherà di ipotecare la qualificazione alla Final Four, forte di un organico di prima qualità in tutti i reparti, compresa la difesa, dove Van Gaal può contare su top players assoluti come Virgil Van Dijk, Matthijs De Ligt, Stefan De Vrij e Nathan Aké.

Van Gaal incorona De Ligt: "Gode della mia piena fiducia" Contro il Galles Van Gaal ha annunciato in conferenza stampa l’intenzione di assegnare la fascia di capitano proprio a De Ligt, che avrà questo ruolo per la prima volta alla 37ª presenza, dopo che nelle ultime gare Van Gaal aveva optato per la "fascia itinerante", passata dal braccio dello stesso Van Dijk a quello di De Vrij e poi di Depay: "La mia è una scelta consapevole - ha dichiarato il ct in conferenza stampa - Non giudico le scelte degli allenatori che c'erano prima di me. Se nomino De Ligt capitano ho validi motivi, ripongo molta fiducia in lui".