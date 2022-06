Bonucci, campione anche di beneficenza

MILANO - Leonardo Bonucci ancora protagonista fuori dal campo con il suo gran cuore. Memorabid, la prima casa d’aste in Europa esclusivamente dedicata ai memorabilia sportivi, ha attivato la campagna benefica promossa dal capitano della Juventus e Live Onlus per sostenere Neuroland Onlus, l'associazione che si occupa di stare accanto ai bambini dell'Ospedale Regina Margherita di Torino. Sulla piattaforma digitale memorabid.com, ci sono le aste promosse direttamente da Bonucci che, insieme a colleghi e compagni, ha raccolto esclusivi cimeli destinati ad andare al miglior offerente per sostenere l’operato del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Tra i cimeli spiccano le maglie di El Shaarawy, Theo Hernandez e Messi, tutte autografate. Non potevano mancare le maglie usate da Bonucci sia con la Nazionale sia con la Juventus. Con questa iniziativa Leo segue il percorso intrapreso da sua moglie, Martina Maccari, che con lo stesso fine ha organizzato una camminata solidale che l’ha vista percorre 575 chilometri a piedi in 26 giorni. Grazie a questo stupendo gesto è riuscita a raccogliere e donare oltre 170.000 euro, con lo scopo di acquistare un esoscopio per delicati interventi chirurgici al cervello. Bonucci sostiene Live Onlus da più di dieci anni: l'associazione distribuisce defibrillatori (o Dae), apparecchi salvavita, a centri sportivi, scuole, associazioni sportive e Comuni. Le primissime aste si sono chiuse oggi, ma la campagna durerà per altre due settimane. Al link diretto www.memorabid.com/leobonucci tutti gli appassionati possono partecipare aiutando così Leonardo Bonucci a sostenere questa nobile causa.