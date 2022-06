Di Maria, Juve pronta ad alzarsi le tasse pur di chiudere: le ultime

TORINO - Tra un passo avanti e un passo indietro, la partita per Angel Di Maria è in corso. E può ancora finire in ogni modo. La Juve, ovviamente, spera che possa concludersi con un esito positivo. È per questo che sì lavora alla Continassa, per fare in modo che le riflessioni dell'argentino possano portarlo a scegliere di concludere l'avventura europea con la maglia bianconera, lasciando perdere la voglia di Barcellona che ha cominciato a farlo vacillare nelle ultime settimane. Mettendo ordine in agenda,Di Maria è pronto a tornare a Parigi prima del week-end, mentre il suo entourage registra un altro passo avanti da parte del club bianconero: l'offerta può salire pure per un solo anno di contratto, arrivando a circa 6,5- 7 milioni netti più bonus per avvicinare le richieste presentate dall'agente Lisandro Pirosanto. Accontentando allo stesso tempo Max Allegri . Che non ha mai avuto dubbi su chi fosse la sua prima scelta per il dopo-Dybala da quando ha saputo della possibilità di arrivare a Di Maria, proposto dal suo manager una volta emersa la decisione del Psg di non rinnovare.

Al lavoro

Torna quindi a filtrare un cauto ottimismo dalla Continassa, il fatto che le parti stiano continuando a lavorare fa capire come il partito del “no, grazie” comunque non abbia ancora vinto all'interno del clan Di Maria. Anzi, la speranza è che le resistenze del Fideo possano cedere vedendo comedalla Juve si sia consolidata la volontà di andare fino in fondo nonostante questa attesa infinita che a un certo punto aveva fatto trapelare l'ipotesi di un ultimatum. L'argentino è sempre concentrato solo sull’off erta di un’unica stagione che la Juve sta provvedendo ad alzare per convincerlo passando appunto a 6,5-7 milioni netti rispetto alla proposta iniziale da 5,5 milioni, mentre il biennale in grado di aiutare il club bianconero a usufruire dei vantaggi fiscali del Decreto Crescita sembra ormai scivolato via dal tavolo della trattativa. Il ritorno al Rosario Central al termine della prossima stagione, infatti, è ancora centrale nei pensieri diDi Maria e della sua famiglia, determinante nella scelta della sua prossima squadra a tal punto da non escludere un romantico ritorno al Benfica (che contende alla Juve anche uno dei piani B, David Neres).

Il Barcellona

E il Barcellona? È ancora lì, molto più vicino che semplicemente sullo sfondo. A parità di condizioni, Di Maria andrebbe alla corte di Xavi. Dietro la sua lunga attesa ci sarebbe anche la volontà di consentire al club blaugrana di mettersi nelle condizioni di avanzare una proposta economica che ancora non è stata formulata e che secondo quanto raccolto dall'entourage dell'argentino sarebbe comunque (molto) inferiore a quella della Juve. Un passaggio chiave in tal senso è atteso nell'assemblea soci del Barcellona in programma domani, quando verrà discussa la ricerca di una soluzione all'attuale situazione debitoria (servono subito 500 milioni) che sta complicando un mercato potenzialmente super (dopo Christensen e Kessie ci sono anche Bernardo Silva, Koulibaly e soprattutto Lewandowski nel mirino). Una soluzione al vaglio è la cessione di alcune quote della Blm (la parte della società che si occupa di retail e dei Barça Studios), già respinta un'off erta da 275 milioni. Un'alternativa più facile ma meno conveniente è quella costituita dal fondo Cvc, che sanerebbe gli attuali debiti nell'immediato a fronte di tassi di interesse che complicherebbero ulteriormente la posizione futura. Qualcosa, però, andrà fatto. E Di Maria attende anche questo.