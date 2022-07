Ripartenza Juve, Allegri adesso non può più fallire

TORINO - Ecco la Juve di Max. Si riparte, via alla stagione: ieri il raduno, oggi il primo allenamento alla Continassa con il gruppo al completo. Inizia la grande rincorsa al Milan; inizia il percorso di rinascita dei bianconeri. La missione è chiara fin dal termine della scorsa stagione: tornare a vincere. Non ci sono alternative per la Signora, dopo aver chiuso senza titoli la prima annata dopo una decade ricca di ben 19 trofei. Non ci sono alternative per Allegri, che non può più sbagliare. Pure per lui i bonus sono finiti perchè una Juve ancora lontana dal vertice, una Juve di basso profilo, che gioisce per l’obiettivo minimo di un quarto posto non è più accettabile. Specie dopo l’alba di un mercato che ha portato già due pesi massimi come Di Maria e Pogba (il cui acquisto sarà ufficializzato oggi). Due campioni, due giocatori in grado di fare subito la differenza, di incidere e di far svoltare immediatamente un gruppo che necessitava enormemente di qualità e di leadership. Non a caso, sono stati loro i primi due nomi fatti dal tecnico alla società per cambiare marcia. Nel Fideo e nel Polpo, Allegri ha identificato i rinforzi imprescindibili per una Juve che intende tornare al centro della scena e a recitare da protagonista. Ed è stato accontentato.