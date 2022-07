Caso Suarez: prosciolta l'avvocata della Juve, tre rinviati a giudizio

Rinviati a giudizio gli ex vertici dell' Università per Stranieri di Perugia per il presunto esame "farsa" sostenuto da Luis Suarez nel settembre del 2020. A decidere il provvedimento il Gup del capoluogo umbro. Prosciolta la legale incaricata della Juventus , l'avvocata Maria Cesarina Turco .

Esame 'farsa' Suarez: prosciolto l'avvocato della Juve

Il proscioglimento dell'avvocata Turco era stato chiesto nell'ultima udienza dallo stesso pubblico ministero che inizialmente aveva sollecitato il suo rinvio a giudizio, riporta l'Ansa. Nell'unico capo d'accusa a lei contestato è stata indicata dalla procura di Perugia come "il legale incaricato dalla società Juventus football club". Era infatti indagata per concorso in falso ideologico in relazione alle procedure per la fissazione dell'esame di Suarez.