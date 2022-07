Vlahovic: "Con Pogba e Di Maria è una Juve cambiata. E aspetto Chiesa"

TORINO - È un Dusan Vlahovic carico quello si appresta ad affrontare la nuova stagione alle porte. L'attaccante serbo, inrervenuto nella conferenza stampa di presentazione del Juventus Summer Tour, che vedrà protagonisti i bianconeri negli Stati Uniti dal 22 al 30 luglio contro i messicani del Deportivo Guadalajara, Barcellona e Real Madrid, dà il suo personale benvenuto ad Angel Di Maria, un fuoriclasse con la vittoria nel dna: "Lo conosciamo tutti, sappiamo di che giocatore si tratta: un grandissimo campione, con una grandissimo carriera. Ha fatto gol, assist... Sono entusiasta di lavorare con lui e di mettermi con lui a disposizione della squadra. Voglio fare meglio dell'anno scorso". Il classe 2000 non vede l'ora di lavorare con il Fideo e con Paul Pogba, convinto che Massimiliano Allegri riuscirà a far convivere tutti gli assi bianconeri all'insegna dell'equilibrio tattico, elemento chiave per rendere al meglio: "Con l'arrivo di Di Maria e Pogba cambierà qualcosa tatticamente, certo. Anche se non so cosa. Mi metto a disposizione del mister, qualunque sarà il modulo". È un Vlahovic maturo e carico al punto giusto quello che parla con i giornalisti e promette il massimo dell'impegno per raggiungere gli obiettivi sfuggiti nella passata stagione: "Voglio imparare, avere pazienza, lavorare e so che arriveranno tutti gli obiettivi che ho in testa... Lo scorso anno sono arrivato a gennaio alla Juve, a stagione in corso, ora apriamo un nuovo capitolo. Ci prepariamo per essere al massimo: vogliamo andare a prenderci tutto quello che abbiamo lasciato la scorsa stagione".